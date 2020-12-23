Казань, , 13:30 — REGNUM В четырех районах Казани 21 и 22 декабря зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Превышение отмечено на станциях мониторинга чистоты воздуха в центре столицы, В Ново-Савинском, Авиастроительном районах и в Азино. Сегодня, 23 декабря, в эти районы выедет передвижная лаборатория минэкологии РТ для того, чтобы отобрать пробы воздуха. Также проведут ручной отбор проб. Результаты анализов будут готовы в течение семи дней.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области планируют усилить контроль в сфере охраны природы, особенно в части состояния атмосферного воздуха. Для этого будет увеличена штатная численность профильного министерства. В Ульяновской области планируют усилить контроль в сфере охраны природы, особенно в части состояния атмосферного воздуха. Для этого будет увеличена штатная численность профильного министерства.

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