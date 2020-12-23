Луганск, 23 декабря 2020, 13:12 — REGNUM Народная милиция ЛНР передаст Украине боевика ВСУ, который пришёл на позиции защитников Донбасса, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил на брифинге 23 декабря официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко рассказал, что медики ЛНР оказали задержанному необходимую помощь.
Он отметил, что в Народной милиции считают нецелесообразным оставлять задержанного на территории ЛНР и лечить его от наркозависимости.
Напомним, ранее посольство США на Украине выразило беспокойство в связи с «захватом» украинского военнослужащего, который сам пришёл на позиции Народной милиции ЛНР.
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