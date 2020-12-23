Луганск, , 13:12 — REGNUM Народная милиция ЛНР передаст Украине боевика ВСУ, который пришёл на позиции защитников Донбасса, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил на брифинге 23 декабря официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Командованием Народной милиции ЛНР принято решение в одностороннем порядке передать украинской стороне военнослужащего-наркомана Пупко из 14-й бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

Филипоненко рассказал, что медики ЛНР оказали задержанному необходимую помощь.

«К счастью для самого Пупко, он принимал только наркотики, в отличие от его сослуживца Николая Тарасюка, который скончался от алкогольно-наркотической интоксикации», — добавил представитель НМ ЛНР.

Он отметил, что в Народной милиции считают нецелесообразным оставлять задержанного на территории ЛНР и лечить его от наркозависимости.

«Дальнейшее лечение наркомана должны обеспечить те, кто создал соответствующие условия, подсадив его «на иглу», а именно командование 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и все вышестоящие ответственные должностные лица», — подытожил Филипоненко.

Напомним, ранее посольство США на Украине выразило беспокойство в связи с «захватом» украинского военнослужащего, который сам пришёл на позиции Народной милиции ЛНР.

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