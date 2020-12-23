Краснодар, , 12:54 — REGNUM В Краснодарском крае пожилой мужчина набросился с ножом на 26-летнюю соседку по подъезду, а после её убийства покончил с собой. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. По факту убийства молодой женщины возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов в Апшеронском районе. Рано утром 22 декабря 70-летний подозреваемый, по версии следствия, с ножом напал на свою соседку в подъезде дома. Женщине удалось вырваться, она выбежала на улицу, однако мужчина её догнал и нанёс несколько ударов ножом, а затем скрылся. Очевидцы нападения вызвали полицию и скорую, однако женщина скончалась до прибытия медиков.

Позже тело подозреваемого было обнаружено в его гараже, предположительно, он свёл счёты с жизнью. Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы преступления, назначены экспертизы.