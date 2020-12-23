Париж, , 12:17 — REGNUM Свои соболезнования по поводу убийства трех жандармов в коммуне Сен-Жюст, которая находится в департаменте Пюи-де-Дом в центральной Франции, выразил глава государства Эммануэль Макрон. Он написал об этом 23 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

Как отметил французский лидер, жандармы пытались спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом, при этом трое из них были убиты, а еще один — ранен.

«Государство разделяет боль утраты, которую испытывают семьи погибших. Чтобы защитить нас, наши силы правопорядка действуют с риском для жизни. Они наши герои», — говорится в сообщении Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что застреливший трех жандармов во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина, который затем скрылся с места преступления, найден мертвым.

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