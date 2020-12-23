Архангельск, , 12:11 — REGNUM Жительница Архангельска лишилась миллиона рублей, став жертвой мошенников.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из правоохранительных ведомств и сообщил, что на ее имя пытаются оформить несанкционированный займ. Чтобы остановить мошенников, он предложил ей самой оформить потребительский кредит и перевести деньги на защищенные счета. Поверив злоумышленнику, архангелогородка взяла в крупном банке миллион рублей и в тот же день перевела все средства на указанные аферистом счета.

«То, что ее собеседник не кто иной как мошенник, женщина начала подозревать только через несколько дней, когда он слишком настойчиво стал уговаривать ее взять с работы справку о доходах для оформления нового займа. Женщина обратилась в полицию. Разговаривая со стражами порядка, она призналась, что знала о подобного рода мошенничествах из СМИ и сети Интернет, но не думала, что может стать жертвой обмана», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Архангельской области резко выросло число телефонных мошенничеств. В июле преступники «заработали» в регионе более 30 млн рублей, а в сентябре только за сутки жители региона перевели мошенникам более 7 млн рублей.