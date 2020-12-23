Ярославль, 23 декабря 2020, 12:05 — REGNUM В Ярославле берег Волги в районе промзоны «Парижская коммуна» покрылся коричневым налётом, а жители почувствовали неприятный запах. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Сигнал поступил от жителей города. Инспекторы департамента провели проверку информации.
Поскольку Волга и прибрежные территории находятся в ведении федерального экологического надзора, информация и материалы обследования переданы в региональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Региональные власти призывают ярославцев сообщать о фактах загрязнения окружающей среды.
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