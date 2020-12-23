Елабужский район, , 11:56 — REGNUM В Елабужском районе Татарии на территории национального парка «Нижняя Кама» 20 декабря подтвердился случай заболевания африканской чумой свиней. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биоресурсам.

Свиньи U.S. Department of Agriculture

Заболевание какую-либо опасность для людей и других видов животных не представляет. Распространяется инфекция в основном через больных животных, выделяющих в окружающую среду вирус с секретами и конечными продуктами обмена веществ. Заразиться животные могут через дыхательные пути, слизистые и поврежденную кожу, предметы ухода, пищеварительный тракт с инфицированными водой и кормами. Механическими переносчиками болезни могут быть накожные паразиты, грызуны, дикие и домашние животные, птицы. Продолжительность инкубационного периода — до 6 суток. Данному заболеванию подвержены только свиньи, независимо от времени года и возраста.

Госкомитет РТ по биоресурсам просит всех, в особенности охотников, воздержаться от посещения территорий, прилегающих к очагу до снятия карантина. Кроме этого, пока следует исключить посещение данных мест домашними животными.

ИА REGNUM ранее сообщало, десять погибших кабанов обнаружили на берегу реки в Самарской области. Погибшие животные были найдены в лесу Красноармейского района в угодьях охотничьего общества «Защита» на берегу р. Чапаевки.

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