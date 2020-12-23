Керчь, Крым, , 11:50 — REGNUM Более 27 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в Керчи утром 23 декабря, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Батарея отопления Петр Данилов © Красная Весна

Утечка произошла на теплотрассе котельной по улице Магистральное шоссе 3, на месте аварии с 09:30 проводятся аварийно-восстановительные работы.

На данный момент от теплоснабжения отключены здания в районе завода им. Войкова — всего 174 жилых дома, в которых проживают 27 714 человек. Завершить аварийно-восстановительные работы специалисты обещают к 16:00 23 декабря.