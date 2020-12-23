Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии организация с ограниченной ответственностью «Свобода от долгов» оштрафована за нарушение законодательства при возврате просроченной задолженности на 50 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Жительница республики пожаловалась на постоянные звонки от коллекторов из-за долга. В ходе организованного административного расследования установлено нарушение законодательства. Судебные приставы привлекли организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Коллекторская компания по решению суда обязана выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Население просят обращаться по телефону в республике 8 (843) 514-92-35 в случае возникновения противоправных действий со стороны коллекторов.

ИА REGNUM напоминает, днем 17 декабря 2020 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило тревожное сообщение о конфликте между несколькими мужчинами у дома 18 по Дачному проспекту. Трое мужчин силой усадили четвертого в автомобиль, после того как принудительно вывели его из ресторана.

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