Краснодар, , 11:30 — REGNUM Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение при задержании подозреваемых в ограблении банка. Об этом 23 декабря сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ 2112, на котором передвигались подозреваемые в ограблении филиала одного из банков в Краснодаре. На улице Гагарина автомобиль предполагаемых преступников была загнана в тупик, после чего водитель и пассажиры попытались сбежать. Полицейские продолжили преследование, один из правонарушителей дважды выстрелил в сторону преследователей и ранил одного из полицейских, а затем скрылись. Позже второй экипаж сотрудников полиции уже на улице Архитектора Ишунина преследовал подозреваемых, один из них открыл стрельбу по патрульному автомобилю. В результате полицейским удалось задержать одного из подозреваемых. Здоровью раненого сотрудника полиции ничего не угрожает, ему оказана медпомощь, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, предположительно, трое преступников в ночь на 23 декабря проникли в помещение одного из банков в Краснодаре, вынесли оттуда платежный терминал и скрылись на угнанном автомобиле. Полиция перекрыла выезды из города, проводится розыск всех преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре полиция разыскивает вооружённых преступников