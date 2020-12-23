Архангельск, , 11:29 — REGNUM В Архангельске пьяный водитель легкового автомобиля врезался в столб, погибли трое пассажиров.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УМВД, ДТП произошло ночью 23 декабря в Архангельске на Ленинградском проспекте.

«По предварительной информации, архангелогородец 1983 года рождения, управляя автомашиной Skoda, двигаясь в направлении улицы Красной Звезды, не справился с управлением и допустил столкновение со световой опорой. В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Сам водитель получил легкие повреждения, ему госпитализация не потребовалась.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.