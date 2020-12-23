Самара, , 11:29 — REGNUM В Самаре задержали депутата Совета депутатов Советского внутригородского района города первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, подозреваемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый купил для сбыта наркотик мефедрон массой около 311 грамм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. Расследование дела продолжается, вскоре будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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