Калуга, , 11:37 — REGNUM Калужским районным судом осуждены за коррупционное преступление два жителя областного центра, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что подсудимые предложили бывшему сотруднику Госавтоинспекции, в отношении которого проводилась проверка, за вознаграждение в размере 600 тысяч рублей, решить вопрос с отделом собственной безопасности УМВД о даче положительного заключения по итогам проверки. Бывший сотрудник принял решение не участвовать в незаконной схеме. Он передал одному из подсудимых 600 тысяч рублей, действуя в рамках оперативного мероприятия под контролем сотрудников УФСБ и областного УМВД. В ходе расследования было установлено, что деньги подсудимые намеревались поделить между собой, а оказать влияние на итоги проверки не собирались и не имели такой возможности.

Приговором суда одному из осуждённых назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второй осуждённый приговорён к двум годам лишения свободы условно.

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