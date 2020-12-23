Морогоро, Танзания, , 11:24 — REGNUM 36-летняя Лилиан Стэнли, жительница муниципалитета Морогоро была арестована полицией по подозрению похищения месячного ребёнка в церкви в районе Мкунди. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление начальника полиции области Морогоро Фортунатуса Мусилиму.

В соответствии с заявлением, инцидент произошёл 6 декабря в 04:00 часа утра. Однако задержать подозреваемую удалось только 19 декабря. Заявление о похищении ребёнка в полицию подала его 27-летняя мать Неема Селемани.

«19 декабря 2020 года мы задержали Лилиан с ребёнком, чтобы выкрасть его она подружилась с матерью ребёнка, когда она была беременна и они вместе ходили в церковь, после родов подозреваемая сказала, что посидит с ребёнком и затем пропала с ним, однако она совершила это ради спасения своего брака, намереваясь сказать мужу, что это она родила», — сообщил Мусилиму.