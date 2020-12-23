Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора коммерческой организации, которого обвинили в даче взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за сохранение контракта, заключённого с медицинским центром, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что 20 февраля 2020 года фигурант уголовного дела передал начальнику отдела новочебоксарского медицинского центра в его рабочем кабинете 100 тыс. рублей и коньяк стоимостью более 2 тыс. рублей.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за нерасторжение контракта, заключенного с фирмой, возглавляемой обвиняемым, в соответствии с которым она должна была оказать услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт стационара», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении отмечают, что сотрудник медцентра от взятки отказался, сообщив об этом правоохранителям.

По данным следствия, обязательства по контракту исполнены не были, впоследствии он был расторгнут медицинским центром.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело по факту коммерческого подкупа при строительстве жилого дома по улице Калинина в Чебоксарах. По данным следствия, речь идёт о передаче 80 тыс. рублей незаконного вознаграждения.

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