Париж, , 11:15 — REGNUM Ранее застреливший трех жандармов во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина, который затем скрылся с места преступления, найден мертвым. Об этом 23 декабря сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в соцсети Twitter.

«Злоумышленник найден мертвым», — написал на своей странице Дарманен и добавил, что он выезжает на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате стрельбы, которую устроил 48-летний мужчина в департаменте Пюи-де-Дом, погибли три жандарма, после чего нападавший пожег свой дом и скрылся.