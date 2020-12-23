Нью-Йорк, США, , 10:55 — REGNUM В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия в Соединённых Штатах произошёл курьёзный случай. Двое туристов, которые должны были лететь самолётом авиакомпании Delta Airlines до Атланты, открыли аварийный выход и на ходу выпрыгнули из лайнера вместе со своей собакой. Об этом сообщает CNN.

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Это случилось, когда самолёт вырулил на взлетную полосу. Тогда 31-летний мужчина и 23-летняя женщина из Флориды открыли дверь, активировали надувной трап и сошли на землю.

После этого стражи порядка задержали пару нарушителей. Им были предъявлены обвинения в преступном посягательстве, а также в создании ситуации, которая угрожала безопасности других людей.

После происшествия лайнер оставался на взлётной полосе около часа. Затем всех пассажиров высадили и отправили до пункта назначения на других рейсах.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года подобный инцидент закончился трагически. Мужчина погиб, выпав из пассажирского самолёта авиакомпании Kenya Airways, летевшего над столицей Великобритании. Известно, что он выпал из отсека шасси перед приземлением самолёта в лондонском аэропорту Хитроу. В полиции считают, что таким образом мужчина пытался добраться без билета из Найроби в Лондон.