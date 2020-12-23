Южно-Сахалинск, , 10:42 — REGNUM На Сахалине на турбазе, расположенной недалеко от озера Невского, обнаружен труп 52-летнего сторожа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Возбуждено уголовное дело по статье убийство, так как на теле убитого имеются следы насильственной смерти, а именно проникающее колото-резанное ранение в области живота. Назначена судебная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по уголовному делу об убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны вынес суд в Тамбовской области. Виновным в убийстве признан 46-летний житель села Тулиновка Тамбовского района.