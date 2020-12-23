Уфа, , 10:41 — REGNUM 273 человека погибли в результате пожаров в текущем году в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в текущем году в регионе произошло 11 274 пожара, при которых погибли в том числе 13 несовершеннолетних. При этом больше всего жителей в результате пожаров гибнет в жилом секторе.

Сообщается, что благодаря срабатыванию пожарных извещателей за минувшие четыре года были спасены 497 человека, в том числе 205 несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в частном доме унёс жизни двух человек в Самарской области