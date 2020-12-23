Краснодар, , 10:30 — REGNUM Троих подозреваемых в нападении на отделение банка разыскивает полиция Краснодара, предположительно, преступники могут быть вооружены. Согласно распространенным полицейским ориентировкам, в ночь на 23 декабря трое неизвестных проникли в здание отделения банка на улице Атарбекова в Краснодаре, вынесли оттуда платежный терминал и скрылись на угнанном ранее автомобиле.

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Известны приметы одного из предполагаемых преступников: 30−35 лет, рост 180−185 см, худощавого телосложения, славянской национальности, на лице ссадины, волосы светлые, щетина недельной давности, одет в спортивный костюм синего цвета, черную кожаную куртку, футболку с логотипом FIFA. Преступник имеет оружие, похожее на пистолет Макарова, и «предмет, схожий с гранатой».

На выездах из Краснодара выставлены полицейские кордоны, проводятся досмотры всех автомобилей, что привело к образованию больших пробок, пишут «Кубанские новости».