Соледар, ДНР, , 10:30 — REGNUM Украинские формирования за сутки трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 23 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 20 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Михайловка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В общей сложности ВСУ выпустили по территории ДНР 46 единиц боеприпасов. Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР. Погибли два защитника Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки боевики ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР — СЦКК