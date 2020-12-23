Соледар, ДНР, 23 декабря 2020, 10:30 — REGNUM Украинские формирования за сутки трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 23 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 20 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие.
В общей сложности ВСУ выпустили по территории ДНР 46 единиц боеприпасов. Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР. Погибли два защитника Донбасса.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки боевики ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР — СЦКК