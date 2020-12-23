Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора школы искусств. Его обвинили в хищении бюджетных средств при трудоустройстве. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет экс-руководитель Детской школы искусств, расположенной в Железнодорожном районе Ульяновска. По версии правоохранителей, обвиняемый трудоустраивал так называемые «мертвые души»: как полагает следствие, он присваивал заработную плату сотрудников, якобы занимавшихся комплексным обслуживанием и ремонтом зданий, а также гардеробщика.

Причинённый бюджету ущерб оценивается в 135 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области бизнесмен осуждён за хищение бюджетных средств, полученных на развитие сельского хозяйства. По данным следствия, злоумышленник, зная об отсутствии у него значительных посевных площадей соответствующих культур, организовал изготовление фиктивной отчётности о финансово-экономическом состоянии организации. Ущерб оценён в 370 тыс. рублей.

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