Брянск, , 10:06 — REGNUM Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения и два его заместителя задержаны в Брянске по подозрению в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Сообщники восемь лет получали зарплату за несуществующих работников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, директор учебного заведения и его заместители с начала 2012 года и по 19 ноября 2020 года, действуя по предварительному сговору, получали деньги за фиктивно трудоустроенных работников. Из городского бюджета таким образом ими было похищено не менее 1,26 млн рублей. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России совместно с оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Брянска.