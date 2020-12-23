Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM На Невском проспекте Санкт-Петербурга мужчина не справился с управлением автомобилем и выехал на тротуар, где сбил пешехода. Об этом 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга автомобиль сбил человека на тротуаре Гурппа в vk «ДТП и ЧП СПб».

По предварительным данным, ДТП произошло около 22:30 мск во вторник, 22 декабря. Водитель за рулем автомобиля Hyundai, не справившись с управлением, вылетел на высокой скорости в пешеходную зону, где от удара пострадал мужчина.

Добавим, по данным очевидцев, которые сообщили о ДТП в социальных сетях, инцидент произошел у Гостиного двора. Автомобиль сбил молодого человека, который стоял на остановке общественного транспорта, а также задел несовершеннолетнюю девочку.