Волгоград, , 09:52 — REGNUM Тела трёхлетней девочки и её 69-летней бабушки обнаружены 23 декабря после тушения пожара в частном доме рабочего посёлка Быково Волгоградской области. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Погибшая пенсионерка-инвалид проживала в деревянном доме вместе с 18-летней дочерью и малолетней внучкой. Накануне вечером молодая женщина ушла по личным делам, оставив ребёнка с пожилой матерью. Пожар в доме в 03:15 заметили соседи. К моменту приезда спасателей огонь распространился по всей крыше, она обрушилась, под завалами нашли тела погибших. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

Организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.