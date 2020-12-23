Париж, , 09:49 — REGNUM В результате стрельбы, которую устроил 48-летний мужчина во французском департаменте Пюи-де-Дом, погибли три жандарма. Об этом 23 декабря сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, что жандармы прибыли по вызову для того, чтобы оказать помощь женщине, которая укрывалась от 48-летнего, вооруженного огнестрельным оружием мужчины, затем напавшего на правоохранителей.

При этом трое жандармов скончались на месте и еще один был ранен. Нападавший поджег свой дом и скрылся с места преступления, в настоящее время ведется операция по его поиску и задержанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что тело сотрудника полиции, погибшего от огнестрельного ранения, было найдено в городе Гуково Ростовской области.