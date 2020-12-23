Нижние Серги, Свердловская область, , 09:54 — REGNUM В селе Киргишаны Свердловской области многодетной семье удалось избежать отравления дымом благодаря работающему пожарному извещателю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В доме, где проживает многодетная семья с пятью детьми, произошло задымление из-за пригоревшей на плите пищи. Инцидент возник из-за того, что мать заранее решила приготовить еду, но уснула в процессе.

«От отравления едким дымом семью спас сигнал пожарного извещателя, от которого семья проснулась», — сообщили в МЧС.

Женщина успела выключить плиту, семья временно покинула дом, жильё проветрили. В ходе происшествия никто не пострадал. Извещатель установили некоторое время назад в ходе профилактического рейда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле потушили пожар в четырехэтажном доме, где ночью загорелась одна из квартир.

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