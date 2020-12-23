Чита, 23 декабря 2020, 09:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 25 511 человек, причём 250 из них добавились только за последние сутки.
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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у трёх человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 457 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 110 (+5 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 45 (минус один за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Вместе с тем 23 048 (+251 за сутки) пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.
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