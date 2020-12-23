Иркутск, , 09:27 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1228 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 23 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 38 657 человек (+272 за сутки). Госпитализированы 3229 пациентов (-158 за сутки).

Выздоровели 33 591 пациент (+286 за сутки). Ещё 170 жителей Приангарья с коронавирусом (+1 за сутки) скончались, но их смерть не была связана с COVID-19.

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