Белгород, , 09:31 — REGNUM Автомобиль скорой помощи врезался в бордюрное ограждение ночью 23 декабря в Белгороде. Пострадали два фельдшера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, около 04:45 на улице Щорса 38-летний водитель скорой помощи врезался в бордюрный камень разделительной полосы, после чего ещё снёс стойку дорожного знака. В результате ДТП телесные повреждения получили 34-летний и 31-летний фельдшеры.

В момент аварии в автомобиле пациентов не было. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.