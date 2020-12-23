Луганск, , 09:12 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР было зафиксировано три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 23 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как сообщается, ВСУ обстреляли посёлок Донецкий из гранатомёта АГС, выпустили восемь мин калибра 82 мм и шесть мин калибра 120 мм в направлении посёлка Калиновка.

В результате обстрелов погибли двое военнослужащих Народной милиции ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина выполнила все договорённости, достигнутые в ходе саммита «нормандской четвёрки» в Париже в конце 2019 года.

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