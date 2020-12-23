Магас, , 08:47 — REGNUM В Ингушетии в ночь на 23 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился на территории Сунженского района, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Подземные толчки зафиксировал в 02:52 Северо-Осетинский филиал федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Эпицентр сейсмособытия находился между селом Аршты и селом Чемульга. Население этих сел не сообщило о каких-либо разрушениях и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое землетрясение, которое произошло в эти дни на Северном Кавказе. Почти ежедневно трясет в Чечне. Там с 13 декабря произошло уже семь землетрясений. Жертв и разрушений они не вызвали.

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