Барнаул, , 08:36 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1426 человек, причём сразу 13 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8895 человек, вновь +57 за сутки) и ОРВИ (15 422 человек, +143 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 31 194 человека (+215 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 472 (минус трое за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 146 пациентов (+7 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1068 (+14 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 27 493 человека (+243 за сутки).

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