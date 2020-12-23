Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Ульяновске проводится проверка по факту кражи канализационных люков. В совершении преступлений подозревают двух мужчин, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Информация о краже трёх люков поступила в полицию от местной жительницы 21 декабря. В ходе оперативно-розыскных были задержаны двое ульяновцев: в полиции полагают, что накануне вечером они передвигались по району на машине, похитив канализационные люки по улицам Варейкиса и Хрустальная. Часть украденного злоумышленники сдали в пункт приёма метала.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске расследуется уголовное дело по факту кражи телефонных кабелей из люков. Напомним, что ранее на одной из строительных площадок срезали кабель с автокранов, а до этого в городе был распилен и похищен металлический гараж.

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