Акапулько, Мексика, , 08:07 — REGNUM Возле берегов Мексики в Тихом океане сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 23 декабря сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации центра, эпицентр поземных толчков находился в 1015 км в южном направлении от города Акапулько, в котором проживает 673 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья итальянского острова Сицилия.