Макассар, Индонезия, , 08:04 — REGNUM Сотни жителей города Макассар, пострадавших от наводнения, были вынуждены покинуть свои дома, сообщает CNN Indonesia.

Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями правительства города Макассар в настоящее время сосредоточивает свои усилия на трех районах, пострадавших от наводнения, а именно на районах Бирингканая, Манггала и Тамаланреа.

«Мы сделали все, от эвакуации семей до раздачи помощи жителям, пострадавшим от наводнения», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Напомним, экстремальная погода, сопровождавшаяся сильными ветрами, за последние несколько дней привела к тому, что вода поднялась до одного метра и подтопила сотни домов в подверженных наводнениям районах города Макассар.