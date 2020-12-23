Новосибирск, , 07:39 — REGNUM Новосибирские следователи направили в суд уголовное дело по факту кражи драгоценных камней на сумму свыше 575 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году гендиректор компании «Тайрус», которая занималась производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, для развития сбыта продукции привлёк ранее ему незнакомых двух местных жителей без включения их в штатную численность сотрудников. Днём 29 апреля 2019 года они узнали, что директор решил вывезти из офиса складской запас продукции. Они решили сами сбыть её. Приехав к офису, один из мужчин увидел личный автомобиль с погруженной в него продукцией. Он припарковал свой автомобиль так, чтобы заблокировать возможность выезда с парковки автомобилю гендиректора.

После этого злоумышленники похитили синтетические кристаллы, погрузили их в свой автомобиль и скрылись, распорядившись впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению. Имущественный ущерб ООО «Тайрус» составил более 575 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.