Якутск, , 05:51 — REGNUM В социальных сетях Якутии обсуждают уже второй случай жестокого обращения с диким животным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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На видео мужчина и женщина недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан. Животное скончалось.

«Специалисты проводят административное расследование. При установке виновных будут приняты меры согласно законодательству РФ», — пояснили в минэкологии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря госинспекторами минэкологии Якутии оперативно были установлены двое мужчин из Сунтарского района, которые издевались над дикой лисой, а последствия своей «охоты» выложили в социальные сети.