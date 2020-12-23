Новосибирск, , 05:44 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника районной административно-хозяйственной инспекции администрации Кировского район. Он обвиняется в халатности, повлекшей смерть ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, с 25 апреля по 17 июля 2019 года чиновник, зная о проведении земельных работ без разрешения в 700 метрах от дома по ул. Бронная, 44, не принял необходимых мер. 17 июля 2019 года 10-летний ребёнок взобрался на расположенный под линией электропередач холм, который образовался в ходе этих работ. Он случайно коснулся подбородком провода. Его ударило током и он скончался на месте.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.