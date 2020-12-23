Гватемала, , 04:09 — REGNUM На западе Гватемалы при падении пассажирского фургона с обрыва погибло не менее десяти человек. Об этом 22 декабря сообщает агентство EFE.

Трагедия произошла в западном департаменте Сан-Маркос. По предварительным данным, в результате того, что водитель фургона не справился с управлением, перевозящее людей транспортное средство упало в овраг с высоты порядка 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Боливии при падении автобуса в ущелье погибло не менее 12 человек.

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