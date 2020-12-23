Потоси, , 02:41 — REGNUM На юго-западе Боливии при падении автобуса в ущелье погибло не менее 12 человек. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

По словам начальника местной полиции Хуана Карлоса Аларкона, трагедия произошла вблизи города Окури в департаменте Потоси. В результате падения наполненного пассажирами автобуса с обрыва погибло по меньшей мере 12 человек и более 20 получило ранения. Благодаря «своевременному вмешательству полиции» власти смогли «оказать помощь раненым и погибшим и начать расследование инцидента».

Отмечается, что автобус рухнул в ущелье с высоты порядка 100 метров. В качестве предположительных причин произошедшего называется лопнувшая шина и туманная погода.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с призывниками из Дагестана попал в аварию в Краснодарском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус с призывниками из Дагестана попал в аварию на Кубани