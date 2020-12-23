Чэнду, Китай, , 02:31 — REGNUM Сбой в энергоснабжении стал причиной лесного пожара, унесшего жизни 19 человек в провинции Сычуань в марте текущего года, сообщили местные власти, передает 22 декабря агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся на одной из ферм в города Сичан провинции Сычуань 30 марта и быстро распространился на близлежащие горы из-за сильного ветра. Всего 19 человек погибли, из которых 18 пожарные и один лесник, который вел их к месту тушения.

Следственная группа, созданная правительством провинции в апреле, опубликовала 21 декабря отчет, в котором установлено, что определенное сочетание силы и направления ветра в тот день привело к сбою в энергоснабжении, что, в свою очередь привело к пожару, который затем распространился на близлежащие кусты и деревья.

В докладе также отмечались человеческие ошибки, которые привели к огромным человеческим жертвам и материальным потерям в результате аварии. Местные власти поспешно начали научно-необоснованную противопожарную операцию, не имея четкого представления о пожарной ситуации и не обратившись за советом к экспертам.

Согласно отчету, во всем виноваты также устаревшая и неадекватная инфраструктура пожаротушения, а также отсутствие научного и оперативного плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Несколько связанных с инцидентом организаций и частных лиц получили наказания, а сотрудник местной электростанции был передан в Судебный департамент для дальнейшего расследования.