Сиракузы, , 00:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья итальянского острова Сицилия, сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине примерно 30 км. Их ощутили жители городов Рагуза, Сиракузы и Катания. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в итальянском городе Милан зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, что является самым сильным за последние 500 лет сейсмособытием на территории этого населенного пункта.

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