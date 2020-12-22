Ростов-на-Дону, , 22:30 — REGNUM Тело сотрудника полиции, погибшего от огнестрельного ранения, найдено в городе Гуково Ростовской области, сообщает 22 декабря Интерфакс со ссылкой на неназванный информированный источник.

По утверждению источника, погибший обнаружен недалеко от своего дома.

«Тело полицейского с огнестрельным ранением обнаружено возле его дома в Гуково», — цитирует агентство слова источника.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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