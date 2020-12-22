Москва, , 19:56 — REGNUM Неизвестный мужчина пытался ограбить банк на Зацепском Валу в Москве, сообщает 22 декабря пресс-служба столичного управления МВД.

Попытка ограбления окончилась ничем, несмотря на то, что грабитель произвел несколько выстрелов.

По имеющимся данным, около 18:00 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на финансовую организацию по адресу Зацепский Вал, дом 5.

Неизвестный мужчина ворвался в помещение с «предметом, похожим на пистолет», и потребовал отдать ему деньги.

Затем он произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления, ничего не взяв.

В результате нападения никто не пострадал. Полиция начала розыск подозреваемого.

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