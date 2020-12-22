Грозный, , 19:30 — REGNUM Чечню продолжает трясти. Второе за последние сутки землетрясение произошло на территории республики 22 декабря. Магнитуда подземных толчков составила 2,8. При этом жертв и разрушений не произошло, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В районе селения Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8. Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия от населения не поступали»,— приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Напомним, 20 декабря, в Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,9, а ранее сразу пять землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,6 были зафиксированы на территории республики с эпицентром в Урус-Мартановском районе в период с 13 по 19 декабря.

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