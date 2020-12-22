Луганск, , 18:22 — REGNUM Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом сообщил 22 декабря в своём Telegram-канале официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Боевики ВСУ выпустили три гранаты из гранатомёта АГС в направлении населённого пункта Донецкий, а также восемь 82-мм мин в направлении населённого пункта Калиновка.

«В результате вражеских обстрелов двое защитников НМ ЛНР получили ранения, несовместимые с жизнью», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в 2020 году ВСУ потеряли 49 человек, из них четверых — после всеобъемлющего объявления перемирия.

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