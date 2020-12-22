Кундуз, Афганистан, , 18:06 — REGNUM Глава полиции уезда Чардере (провинция Кундуз, Афганистан) Ахмад Омер Салих погиб в перестрелке с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 22 декабря Anadolu.

По словам представителя Управления полиции Кундуза Энамуддина Рахмани, Салих погиб, отражая нападение террористов на полицейский участок в районе Дубенди.

Также погибли ещё двое и ранения получили четверо сотрудников полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два крупных теракта произошло в Афганистане накануне, 21 декабря: в столице республики и в провинции Парван.

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