Стокгольм, , 17:58 — REGNUM С 18 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 174 случая. Такие данные 22 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8 167 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 389 439 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 22 319 человек.

По состоянию на 22 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 302 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 3 851 пациент.

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