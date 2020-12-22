Киев, , 17:40 — REGNUM В 2020 году боевые потери украинских силовиков составили 49 человек. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 22 декабря во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой на Украине.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мендель отметила, что четыре человека погибли с начала всеобъемлющего перемирия.

«Сейчас за четыре месяца четыре боевые потери, к сожалению, они есть», — рассказала она.

Остальные 45 боевиков погибли в течение первых семи месяцев 2020 года, добавила пресс-секретарь.

«Это перемирие, как ни как, с постоянными провокациями продолжается и даёт свои результаты», — признала чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине выразило беспокойство в связи с участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

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